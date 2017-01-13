"Hedefimiz şampiyonluk"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Gündeme dair açıklamalarda bulunan Taşdemir, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Genç çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için ilk yarı zor oldu. Takım hemen hemen yeni kuruldu, 14 tane transfer yaptık iyi oyunculara sahibiz, ilk yarıyo lider tamamladık. ikinci yarıyı yaşayıp görücez.

Kenan Özer ile beraber Altınordu'ndan Emre Kara'yı transfer ettik. Onur Atasayar Bursaspor'a gidince o boşluğu Emre ile doldurmaya karar verdik. Aydınspor güçlü bir takım, son dönemlerde iyi sonuçlar aldı. Bu maçın zorluğunun farkındayız, hedeflerimiz var o yüzden iyi başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacak ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Bizim takımımız ülkemizin sayılı camialarından bizim tek derdimiz şampiyonluk olmak"