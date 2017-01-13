- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Hedefimiz şampiyonluk"
13 Ocak 2017 , 14:31
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Taşdemir, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Genç çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:
"Bizim için ilk yarı zor oldu. Takım hemen hemen yeni kuruldu, 14 tane transfer yaptık iyi oyunculara sahibiz, ilk yarıyo lider tamamladık. ikinci yarıyı yaşayıp görücez.
Kenan Özer ile beraber Altınordu'ndan Emre Kara'yı transfer ettik. Onur Atasayar Bursaspor'a gidince o boşluğu Emre ile doldurmaya karar verdik. Aydınspor güçlü bir takım, son dönemlerde iyi sonuçlar aldı. Bu maçın zorluğunun farkındayız, hedeflerimiz var o yüzden iyi başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacak ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Bizim takımımız ülkemizin sayılı camialarından bizim tek derdimiz şampiyonluk olmak"
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar