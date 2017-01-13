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Tuzlaspor'a, Antalyaspor'dan takviye!
13 Ocak 2017 , 19:57
Tuzlaspor, Antalyaspor'dan sol bek Birkan Öksüz ile 1.5 yıllık, forvet Şahin Aygüneş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tuzlaspor, Antalyaspor’un sol bek oyuncusu Birkan Öksüz ile 1,5 yıllık, forvet Şahin Aygüneş ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıklandı.
1996 İskenderun Doğumlu Birkan Öksüz; Antalyaspor Formasıyla Süper Ligde 3 Maçta Forma Giyerken, Türkiye Kupasında 7 Maç, U21 Ligde 66 Maçta Forma Giydi.
1990 Almanya Doğumlu Şahin Aygüneş; Antalyaspor Formasıyla Süper Ligde 50 Maçta Forma Giyerken, Türkiye Kupasında 11 Maç, PTT 1.Ligde 67 Maçta Forma Giydi.
(Selam Tuzla)
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