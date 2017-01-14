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İnegölspor: 1 - Menemen Belediyespor: 1
14 Ocak 2017 , 16:00
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İnegölspor: 1 - Menemen Belediyespor: 1
Stat: İnegöl
Hakemler: Yavuz Çetin, Kerem Candaş, İsmail Emre
İnegölspor: Şener Özcan, Lider Koç, Bilal Özdemir, Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Oğuz Kocabal, Emrah Dağ, Emre Okur (Dk. 87 Hasan Küçcük), Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 90 Mahmut Şeker), Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 71 Ömürcan Yıldırımlı), Raif Demir
Menemen Belediyespor: Amir Güren, Efe Karaoğlu, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Erman Kılıç (Dk. 46 Gökhan Ünal), Ertuğrul Arslan, Abdullah Topkara (Dk. 70 Samet Günhan), Ahmet Arı ( Dk. 46 Serkan Çalık), Hikmet Balioğlu
Goller: Dk. 79 Yasin Güreler (Menemen Belediyespor), Dk. 82 Oğuz Kocabal (İnegölspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Murat Erdemir (Menemen Belediyespor), Dk. 90 Kemal Hastürk (İnegölspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor ile Menemen Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
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