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Erciyesspor'a bir darbe daha!
15 Ocak 2017 , 15:08
AJANSSPOR - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Kayseri Erciyesspor’u konuk etti. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan ve hakem Sinan Dereci’nin yönettiği maçı ev sahibi takım 3-0 kazanan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten mücadelede Hatayspor’a 3 puanı getiren golleri 54. Dakikada Mesut Çaytemel, 73. dakikada penaltıdan Mithat Yaşar ve 90. dakikada Ömer Yıldız kaydetti. Bu sonucun ardından Hatayspor 29 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi. Erciyesspor ise kötü gidişini sürdürdü ve -1 puanla son sırada yer aldı.
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