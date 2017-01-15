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Hacettepe: 0 - Nazilli Belediyespor: 1

Tarih15 Ocak 2017 , 15:29

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Hacettepe: 0 - Nazilli Belediyespor: 1

Hacettepe: 0 - Nazilli Belediyespor: 1

Stat: Cebeci İnönü

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

Hacettepe: Übeyd, Orhan, Yıldırım, Devrim, Berat Aydoğdu, Volkan (Dk. 69 Mehmet Tuğrul Başkan), Berat Ayberk Özdemir, Mustafa, Abdullah (Dk. 61 Murat), Mehmet Bektaş (Dk. 66 Kadir), Noyan  

Nazilli Belediyespor: Metin, Yüksel, Hüseyin, Sabri, Hakan, Mert Çakar (Dk. 68 Semih), Zafer, Ali (Dk. 78 Mert Çapa), Berkay, Fatih, Atilla (Dk. 81 Mehmet)

Gol: Dk. 79 Semih (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Mehmet, Dk. 75 Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe), Dk. 90+1 Semih (Nazilli Belediyespor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, deplasmanda Hacettepe'yi 1-0 yendi.

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