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Kastamonuspor'da Mehmet Çakır bombası!

Tarih15 Ocak 2017 , 10:10

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Kastamonuspor'da Mehmet Çakır bombası!

AJANSSPOR ÖZEL- 
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor'da, transfer harekatı devam ediyor. 

Teknik direktör Ziya Doğan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Kastamonuspor yönetimi, sezonun ilk yarısını Samsunspor 'da geçiren tecrübeli kanat oyuncusu Mehmet Çakır ile anlaşma sağladı. 
Mehmet'in, Bandırmaspor- Samsunspor maçının ardından Kastamonu'da olacağı belirtildi. 
Öte yandan; sezonun ilk yarısında Kırmız-Beyazlı formayla 13'ü ilk 11, 17 karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu 1 gol kaydetti.

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