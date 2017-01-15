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Ofspor: 2 - Anadolu Üsküdar 1908: 1

Tarih15 Ocak 2017 , 15:44

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Ofspor: 2 - Anadolu Üsküdar 1908: 1

Ofspor: 2 - Anadolu Üsküdar 1908: 1

Stat: Of İlçe

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Ersin İşsever

Ofspor: Beycan, Oğuz, Fatih Kaan, Sergen, Onur Ramazan, Nevzat (Dk. 89 Niyazi), Adem, Muhammet, Hamza (Dk. 71 Muammer), Arif, Talha (Dk. 56 Canberk)

Anadolu Üsküdar 1908: Mert Can, Tekin (Dk. 71 Murat), Recep Berk, Bertuğ (Dk. 59 Çağlar), Fatih, Melih, Karahan Yasir, Hasan, Murat, Samet (Dk. 81 Yunus), Abdulsamet

Goller: Dk. 61 Onur Ramazan, Dk. 79 Canberk (Ofspor), Dk. 84 Melih (Anadolu Üsküdar 1908)

Sarı kartlar: Dk. 38 Sergen, Dk. 21 Hamza (Ofspor), Dk. 66 Tekin (Anadolu Üsküdar 1908)


 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ofspor, sahasında  Anadolu Üsküdar 1908'i 2-1 yendi.

 

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