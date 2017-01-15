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Sarıyer: 1 - Kastamonuspor: 1

Tarih15 Ocak 2017 , 15:59

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Sarıyer: 1 - Kastamonuspor: 1

Sarıyer: 1 - Kastamonuspor: 1


Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ercan Hellaç, Metin Cebeci, Kasım Oyarçin

Sarıyer: Sadrettin Fırat, Hüsnü, Mert, Yaser (Dk. 78 Ergün), Erkut (Dk. 60 Oğuz), Ensar Enes, Bertul (Dk. 53 Çınar), Sabutay Alper, Hakan, Melih, Fatih

Kastamonuspor: Oğuzhan, Yaşar, İbrahim, Erkan, Arda (Dk. 77 Uğur), Ufuk (Dk. 90+3 Muhammet Haşim), Batuhan, Faruk, Alaaddin, Salih, Ferdi (Dk. 46 Hasan)

Goller: Dk. 26 Hakan (Sarıyer), Dk. 52 Faruk (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sabutay Alper, Dk. 15 Hüsnü (Sarıyer)


Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta maçında Sarıyer ile Kastamonuspor, 1-1 berabere kaldı.

 

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