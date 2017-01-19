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Ankaragücü'ne deneyimli kaleci!

Tarih19 Ocak 2017 , 13:50

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Ankaragücü'ne deneyimli kaleci!

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. 
 

Teknik direkör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Ankaragücü yönetimi, Sivasspor'dan ayrılan deneyimli kaleci Korcan Çelikay ile anlaşma sağladı. 8 sezondur Sivaspor formasını terleten Korcan, bu sezon 4 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı terletti.

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