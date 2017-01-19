- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ankaragücü'ne deneyimli kaleci!
19 Ocak 2017 , 13:50
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direkör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Ankaragücü yönetimi, Sivasspor'dan ayrılan deneyimli kaleci Korcan Çelikay ile anlaşma sağladı. 8 sezondur Sivaspor formasını terleten Korcan, bu sezon 4 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı terletti.
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar