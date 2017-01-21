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Aydınspor fark attı!

Tarih21 Ocak 2017 , 16:19

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Aydınspor fark attı!

 Kayseri Erciyesspor: 1 - Aydınspor 1923: 5

Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Batuhan Gültek, Suat Fidan, İlker Ayten

Kayseri Erciyesspor: Osman, Tugay (Dk. 61 Furkan), Halil, Yunus, Turgay, Cüneyt, Okan, Ahmet (Dk. 54 Batuhan), Talha, Muhammet Yasin, Seyfettin

Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Süleyman, Gürcan, Şamil, Reşo, Berat Ali (Dk. 64 Oğuzhan), Tahir, Haluk, Nezir (Dk. 46 Serkan) 

Goller: Dk. 79 Seyfettin (Kayseri Erciyesspor), Dk. 10 Tahir, Dk. 35 Erdi, Dk, 38 Şamil, Dk. 63, Berat Ali, Dk. 72 Serkan (Aydınspor 1923) 

Sarı kart: Dk. 60 Talha (Kayseri Erciyesspor) 

 

KAYSERİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 5-1 yendi. 

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