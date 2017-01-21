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BUGSAŞ Spor: 1 - İnegölspor: 0

Tarih21 Ocak 2017 , 15:45

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BUGSAŞ Spor: 1 - İnegölspor: 0

BUGSAŞ Spor: 1 - İnegölspor: 0

Stat: Ankara Ostim 

Hakemler: Ali Zağlı, Tamer Okuldaş, İsmail Uğur Göçmen

BUGSAŞ Spor: Oğuz, Cebrail, Mahmut, Eren, Doğan, Raşit (Dk. 80 Yaşar), Selman (Dk. 57 Mikail), Ömer, Okan, Arif (Dk. 67 Şahin), Mustafa 

İnegölspor: Şener, Kemal, Recep, Bilal, Lider, Emrah (Dk. 57 Hasan), Hacı (Dk. 75 Ömürcan), Hakkı, Oğuz, Raif, Emre 

Gol: Dk. 70 Okan (BUGSAŞ Spor) 

Sarı kartlar: Dk. 60 Ömer, Dk. 77 Şahin (BUGSAŞ Spor), Dk. 21 Kemal (İnegölspor)

 

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta BUGSAŞ Spor, sahasında İnegölspor'u 1-0 yendi. 

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