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1461 Trabzon: 0 - Tokatspor: 0

Tarih22 Ocak 2017 , 15:32

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1461 Trabzon: 0 - Tokatspor: 0

1461 Trabzon: 0 - Tokatspor: 0

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Eser Birinci, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Cengizhan Öztürk

1461 Trabzon: İbrahim, Oktay, Okan, Kaan (Dk. 56 Hasan Ahmet), Hamza, Yağızcan (Dk. 80 Enes), Muhammet, Ali, Oğulcan, Erhan, Rasimcan (Dk. 45 Recep)

Tokatspor: Atacan, Ufuk, Gökalp, Eser, Samet, Serdar, Haluk, Hakan, Emrah (Dk. 65 Ekrem), Serkan, Erdi (Dk. 75 Ozan)

Sarı kartlar: Dk. 52 Okan (1461 Trabzon), Dk. 3 Emrah, Dk. 34 Gökalp, Dk. 54 Erdi (Tokatspor)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon ile Tokatspor, golsüz berabere kaldı.

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