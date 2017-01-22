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1461 Trabzon: 0 - Tokatspor: 0
22 Ocak 2017 , 15:32
1461 Trabzon: 0 - Tokatspor: 0
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Eser Birinci, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Cengizhan Öztürk
1461 Trabzon: İbrahim, Oktay, Okan, Kaan (Dk. 56 Hasan Ahmet), Hamza, Yağızcan (Dk. 80 Enes), Muhammet, Ali, Oğulcan, Erhan, Rasimcan (Dk. 45 Recep)
Tokatspor: Atacan, Ufuk, Gökalp, Eser, Samet, Serdar, Haluk, Hakan, Emrah (Dk. 65 Ekrem), Serkan, Erdi (Dk. 75 Ozan)
Sarı kartlar: Dk. 52 Okan (1461 Trabzon), Dk. 3 Emrah, Dk. 34 Gökalp, Dk. 54 Erdi (Tokatspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon ile Tokatspor, golsüz berabere kaldı.
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