Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup

Eyüpspor: 1 - Sarıyer: 0

Tarih22 Ocak 2017 , 15:47

Yorum
Eyüpspor: 1 - Sarıyer: 0

Eyüpspor: 1 - Sarıyer: 0

Stat: Eyüp

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

Eyüpspor: Mahmut, Muharrem, Gencay, Bilal, Erkan (Dk. 68 Atakan), Erhan (Dk. 79 Gökhan Demir), Dede, Cem (Dk. 87 Doğukan), Hasan, Semih, Ramazan

Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Mert, Oğuz (Dk. 46 Bertul), Ensar Enes (Dk. 70 Erkut), Emrah, Cihan (Dk. 46 Yaser), Fırat Sezer, Sabutay Alper, Hakan, Melih, Fatih

Gol: Dk. 34 Semih (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Semih, Dk. 76 Cem, Dk. 82 Hasan, Dk. 90+3 Mahmut (Eyüpspor), Dk. 58 Fırat Sezer, Dk. 76 Erkut, Dk. 90 Mert (Sarıyer)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Eyüpspor, sahasında Sarıyer'i 1-0 yendi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri

ih