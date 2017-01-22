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Eyüpspor: 1 - Sarıyer: 0
22 Ocak 2017 , 15:47
Eyüpspor: 1 - Sarıyer: 0
Stat: Eyüp
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Eyüpspor: Mahmut, Muharrem, Gencay, Bilal, Erkan (Dk. 68 Atakan), Erhan (Dk. 79 Gökhan Demir), Dede, Cem (Dk. 87 Doğukan), Hasan, Semih, Ramazan
Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Mert, Oğuz (Dk. 46 Bertul), Ensar Enes (Dk. 70 Erkut), Emrah, Cihan (Dk. 46 Yaser), Fırat Sezer, Sabutay Alper, Hakan, Melih, Fatih
Gol: Dk. 34 Semih (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Semih, Dk. 76 Cem, Dk. 82 Hasan, Dk. 90+3 Mahmut (Eyüpspor), Dk. 58 Fırat Sezer, Dk. 76 Erkut, Dk. 90 Mert (Sarıyer)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Eyüpspor, sahasında Sarıyer'i 1-0 yendi.
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