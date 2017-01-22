Futbol müsabakalarında toplu sonuçlar

Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2 ve 3. gruplarda ise 19. hafta mücadelesi bir maç dışında sona erdi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanması gereken İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 0-1

Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor: 1-0

Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Keçiörengücü-Ofspor: 5-0

Fethiyespor-Bucaspor: 4-0

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: 4-1

İstanbulspor-Hacettepe: Ertelendi

Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor: 1-0

Kırmızı Grup

1461 Trabzon-Tokatspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: 1-1

Eyüpspor-Sarıyer: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor: 0-0

Kastamonuspor 1966-Hatayspor: 1-0

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Bayburt Grup Özel İdare-Cizrespor: 2-1

Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-2

Kütahyaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-2

Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor: 3-0

Altay-Gölcükspor: 1-1

Kartalspor-Tekirdağspor: 1-2

2. Grup

Kırıkhanspor-Türk Metal Kırıkkalespor: 0-0

Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Erbaaspor-Yeşil Bursa: 0-0

Pazarspor-Çatalcaspor: 1-0

Dersimspor-Silivrispor: 0-0

Düzcespor-Batman Petrolspor: 3-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Derincespor: 1-0

Tire 1922-Dardanelspor: 2-1

3. Grup

Diyarbekirspor-Bayrampaşa: 2-0

Orduspor-12 Bingölspor: 3-2

Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3-0

Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 5-2

Sultanbeyli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-3

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor: 0-1

Orhangazispor-Muğlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor: 3-0