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Kastamonuspor 1966: 1 - Hatayspor: 0

Tarih22 Ocak 2017 , 16:06

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Kastamonuspor 1966: 1 - Hatayspor: 0

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ev sahibi Kastamonuspor 1966 Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Hasan Ertuğan, Hulusi Akırşan, Şaban Kadraderili

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan,  Hasan Ayaroğlu, Yaşar (Dk. 64 İskender), İbrahim, Erkan, Ufuk (Dk. 55 Kerem), Batuhan İşçiler, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 75 Arda), Salih

Hatayspor: Akın, Selahattin, Ömer, Mithat (Dk. 55 Emin), Selim (Dk. 68 Caner), Yılmaz, Mesut, Muhammet (Dk. 82 Tolga), Hıfsullah, Sadi, Volkan

Gol: Dk. 87 Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Dk. 58 Alaaddin, Dk. 70 Mehmet (Kastamonuspor 1966), Dk. 74 Yılmaz, Dk. 90 Selahattin (Hatayspor)

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