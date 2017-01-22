- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
MKE Ankaragücü: 1 - Kırklarelispor: 1
22 Ocak 2017 , 16:01
MKE Ankaragücü: 1 - Kırklarelispor: 1
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Hakan Karabalcık
MKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Serkan, Alihan, Sezgin, Emre Kara, Orhan (Dk. 67 Murat), Harun (Dk. 76 Onur), Ferhat, Enes (Dk. 66 Emre Şahin), Muharrem, Erhan
Kırklarelispor: Polat, Davut, Saffet, Bahadır, Osman, Soner, Mustafa, Mikail (Dk. 72 Mikail), Şahinali (Dk. 87 Özkan), Barış (Dk. 46 Nazif), Sedat
Goller: Dk. 33 Muharrem (Ankaragücü), Dk. 56 Soner (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Alihan (Ankaragücü), Dk. 86 Polat, Dk. 90 Saffet (Kırklarelispor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar