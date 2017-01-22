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Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Tarih22 Ocak 2017 , 16:45

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Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Spor Toto 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi. 

Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor'un lider durumda bulunduğu ligde puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  İSTANBULSPOR 18  11  23  11  12  35 
2.  AMED SPORTİF FAALİYETLER 19  10  28  18  10  35 
3.  KOCAELİ BİRLİKSPOR 19  11  20  15  35 
4.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19  35  19  16  34 
5.  KEÇİÖRENGÜCÜ 19  10  35  26  34 
6.  SİVAS BELEDİYESPOR 19  26  18  32 
7.  NAZİLLİ BELEDİYESPOR 19  19  22  -3  27 
8.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 19  26  22  26 
9.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 19  18  23  -5  26 
10.  FETHİYESPOR 19  20  21  -1  25 
11.  PENDİKSPOR 19  18  21  -3  25 
12.  BUCASPOR 19  23  28  -5  24 
13.  KAHRAMANMARAŞSPOR 19  21  27  -6  21 
14.  FATİH KARAGÜMRÜK 19  10  16  23  -7  19 
15.  ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 19  15  23  -8  19 
16.  HACETTEPE 18  18  19  -1  18 
17.  BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19  11  19  31  -12  16 
18.  OFSPOR 19  12  15  28  -13  15 

 

Not: Bucaspor'un 3 puan silindi.

Kırmızı Grup 

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GÜMÜŞHANESPOR 19  12  27  13  14  40 
2.  MKE ANKARAGÜCÜ 19  12  35  20  15  39 
3.  MENEMEN BELEDİYESPOR 19  11  39  24  15  38 
4.  KARŞIYAKA 19  10  28  20  33 
5.  EYÜPSPOR 19  10  30  33  -3  32 
6.  NİĞDE BELEDİYESPOR 19  24  19  30 
7.  HATAYSPOR 19  24  18  29 
8.  ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19  20  18  26 
9.  AYDINSPOR 1923 19  29  27  25 
10.  BUGSAŞ SPOR 19  27  25  24 
11.  SARIYER 19  27  29  -2  24 
12.  1461 TRABZON 19  28  25  23 
13.  İNEGÖLSPOR 19  11  21  21  23 
14.  KASTAMONUSPOR 1966 19  26  27  -1  23 
15.  TUZLASPOR 18  23  30  -7  20 
16.  KIRKLARELİSPOR 18  22  27  -5  16 
17.  TOKATSPOR 19  15  24  -9  16 
18.  KAYSERİ ERCİYESSPOR 19  17  13  58  -45  -1 

 

Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.

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