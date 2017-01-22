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Spor Toto 2. Lig'de görünüm
22 Ocak 2017 , 16:45
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Spor Toto 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor'un lider durumda bulunduğu ligde puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
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Not: Bucaspor'un 3 puan silindi.
Kırmızı Grup
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Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.
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