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İnegölspor'da Ergün Penbe dönemi

Tarih26 Ocak 2017 , 14:39

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İnegölspor'da Ergün Penbe dönemi

İnegölspor, teknik direktörlük görevi için eski Galatasaraylı milli futbolcu Ergün Penbe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Penbe daha önce Giresunspor, Kartalspor, Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Hacettepe takımlarında görev almıştı.

Öte yandan; İnegölspor 2.Lig Kırmızı Grup'ta 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

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