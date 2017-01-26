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İnegölspor'da Ergün Penbe dönemi
26 Ocak 2017 , 14:39
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İnegölspor, teknik direktörlük görevi için eski Galatasaraylı milli futbolcu Ergün Penbe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Penbe daha önce Giresunspor, Kartalspor, Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Hacettepe takımlarında görev almıştı.
Öte yandan; İnegölspor 2.Lig Kırmızı Grup'ta 23 puanla 13. sırada yer alıyor.
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