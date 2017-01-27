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Çölgeçen futbolu bıraktı!

Tarih27 Ocak 2017 , 23:21

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Çölgeçen futbolu bıraktı!

En son Tokatspor'da oynayan Süper Lig kariyerli tecrübeli savunma oyuncusu Koray Çölgeçen, futbolu bıraktığını açıkladı.

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