Karşıyaka'nın konuğu Ankaragücü!

AJANSSPOR - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde zirve yarışı veren Karşıyaka ile Ankaragücü takımları kozlarını paylaşacak.



29 Ocak Pazar günü İzmir Atatürk Stadı’nda saat 13:30’da başlayacak maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş’in yardımcılıklarını Murat Şener ve Cemil Tunç yaparken, 4. hakemlik görevini ise Halil Sayın üstlenecek.



Ankaragücü, haftaya 39 puanla 2. sırada girerken, Karşıyaka ise rakibinin 6 puan gerisinde 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Başkent ekibi geride kalan son 4 haftada yenilgi yüzü görmedi. İsmet Taşdemir ve öğrencileri, son 3 maçta sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.



İzmir ekibi Karşıyaka ise teknik direktör değişikliğinin ardından son oynanan Tuzlaspor maçını 3-2 kazanmıştı. Şu ana kadar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Karşıyaka, kendi evindeki maçta galibiyet hesapları yapıyor.



Bu arada, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta sonucu merakla beklenen Karşıyaka - Ankaragücü maçının herhangi bir yayıncısının olmadığı öğrenildi.