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Kastamonuspor'a Süper Lig'den takviye

Tarih27 Ocak 2017 , 13:09

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Kastamonuspor'a Süper Lig'den takviye

AJANSSPOR ÖZEL- 
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor'da, transfer harekatı devam ediyor. 

Teknik direktör Ziya Doğan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Kastamonuspor yönetimi, en son Kardemir Karabükspor takımında görev alan tecrübeli sol bek oyuncusu Ergün Teber ile anlaşma sağladı.

Sezon  öncesi Karabükspor'un kadro planlamasında düşünülmeyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu geride kalan sezonda 23 karşılaşmada Mavi-Kırmızılı formayı giydi.

 

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