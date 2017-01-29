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Gümüşhanespor: 1 - BUGSAŞ Spor: 0
29 Ocak 2017 , 15:29
Stat: Yenişehir
Hakemler: Yasin Kol, Şener İnan, Burak Cansız
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Taşkın (Dk. 58 Ali Sakal), Cem (Dk. 83 Alperen), Cumhur, Ali Özgün (Dk. 90 İsmail), Serhat, Taner, Rahmi Muhammet, Mehmet Menderes, Rıdvan
BUGSAŞ Spor: Oğuz, Cebrail, Mahmut, Raşit, Arif, Mustafa (Dk. 68 Şahin), Mikail (Dk. 83 Yaşar), Ömer, Eren, Okan (Dk. 76 Erbay), Doğan
Gol: Dk. 38 Ali Özgün (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Hasan Hüseyin, Dk. 71 Rıdvan (Gümüşhanespor), Dk. 28 Arif, Dk. Mahmut 73 (BUGSAŞ Spor)
Spor Toto 2. Lig, Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında BUGSAŞ Spor'u 1-0 yendi.
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