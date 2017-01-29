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Niğde Belediyespor: 1 - 1461 Trabzon: 0
29 Ocak 2017 , 16:14
Niğde Belediyespor: 1 - 1461 Trabzon: 0
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Armağan Çekinmez, Oğuz Kaan Çalışır
Niğde Belediyespor: Muzaffer, Mustafa Özgen, İsmet (Dk. 55 İlyas), Hakan, Emin (Dk.65 Ufuk), Uğur (Dk. 84 Mustafa Cevret), Semih, Ardahan, Gökhan, Taner, İbrahim
1461 Trabzon: İbrahim, Oktay, Okan, Hasan (Dk. 80 Savaş), Hamza (Dk. 87 Oğuzhan) Yağızcan, Muhammet, Ali, Recep, Oğulcan, Erhan
Goller: Dk. 69 İbrahim (Niğde Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Gökhan, Dk. 51 İsmet, Dk. 81 Mustafa (Niğde Belediyespor), Dk. 63 Oktay, Dk. 71 Ali, Dk. 80 Yağızcan (1461 Trabzon)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta maçında Niğde Belediyespor, 1461 Trabzon'u 1-0 yendi.
Niğde Belediyespor, karşılaşmanın 20. dakikasında Uğur ile penaltı atışından yararlanamadı.
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