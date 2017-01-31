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Geleceğin yıldız adayı İnegölspor'da!

Tarih31 Ocak 2017 , 03:03

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Geleceğin yıldız adayı İnegölspor'da!

AJANSSPOR ÖZEL-

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Giresunspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Murat Can Yayla'yı 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 

Bu sezon Giresunspor U21 takımında 13 maçta görev alan Murat Can, 1 kez profesyonel takımda forma giydi.

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ergün Penbe ile sözleşme imzalayan İnegölspor, Penbe ile çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u kendi sahasında 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. 

 

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