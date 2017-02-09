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Kırmızı ve Beyaz Grupta 22. hafta maçları!

Tarih09 Şubat 2017 , 14:57

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Kırmızı ve Beyaz Grupta 22. hafta maçları!

- Ligde 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı

 

- Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 22. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

 

- Beyaz Grup

 

11 Şubat Cumartesi: 

13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor: Yaşar Can Temizel 

12 Şubat Pazar: 

13.00 Ofspor-Bucaspor: Kadir Sağlam 

13.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: Hasan Avcı

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor: Levent Balcı

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş 

13.30 Kocaeli Birlikspor-Fatih Karagümrük: Ferhan Kestanlıoğlu

13.30 Nazilli Belediyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

13.30 Pendikspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan

13.30 Hacettepe-Anadolu Üsküdar 1908: Burak Şeker  

 

- Kırmızı Grup

 

12 Şubat Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan 

13.30 Tokatspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar

13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor: Yavuz Çetin

13.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor: Şeref Taştan

13.30 Eyüpspor-1461 Trabzon: Hakan Akmısır

13.30 İnegölspor-Kayseri Erciyesspor: Erdoğan Özkaya

13.30 Kırklarelispor-Aydınspor 1923: Mustafa Kürşad Filiz 

13.30 Karşıyaka-Hatayspor: Tolga Kadaz 

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Zorbay Küçük

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