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Ankaragücü taraftarından coşkulu karşılama!

Tarih13 Şubat 2017 , 00:30

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Ankaragücü taraftarından coşkulu karşılama!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan iki takımın mücadelesinde Gümüşhanespor, olaylı karşılaşmada sahasında Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Ankaragü taraftarları ise olaylı maçın ardından takımlarını coşkuyla karşıladı.

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