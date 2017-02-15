İsmet Taşdemir yaşanan olayları anlattı!

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Gümüşhanespor maçında yaşanan olayları anlatan İsmet Taşdemir, "Gümüşhanespor'un şoförü takım otobüsünü kapıya dik koyarak soyunma odasına girmemizi engelledi. İçeride kalıp soyunma odasına öyle girmemiz planlandı. Şöförün sopayı alıp saldırmasıyla olaylar başladı. Biz de olayların içerisinde kaldık. Arabamız taşlandı. Polis yok, önlem yok, hiçbir şey yok!

Esas şok olduğum olay ise; maç oynanırken sahanın içerisinden 50 kişilik bir grup karşıdan diğer tarafa gelmeye başladı.

Ben böyle bir şey hayatımda ilk defa gördüm. Devamlı anons yapılıyor, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal birazdan gelecek diye. Maç oynanırken Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Vali ve korumaları ambulans kapısından sahaya girdiler, sahanın ortasından yürüyüp kale arkasından gidip protokoldeki yerlerini aldılar. Maçtan sonra 15 kişilik bir grup yönetimimize saldırdı" dedi.

"TEK DESTEKÇİMİZ BÜYÜK ANKARAGÜCÜ TARAFTARI"

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in açıklamalarına değinen Taşdemir, "

Başkanımızın açıklaması şu yöndeydi, biz MKE Ankaragücüyüz. Senelerdir bu sponsorluk adı altında maddi anlamda kazanç sağlıyoruz. Bir meblağ giriyor Ankaragücü'ne MKE'den dolayı. Bu sene o meblağı istemeye gittiğinde Başkanımıza red cevabı geldi. Transfer sezonumuzu açamadık, hakettiğimiz bir meblağ idi. Şu an bize kimseden destek gelmiyor. Bizim tek destekçimiz büyük Ankaragücü taraftarıdır. Gerçekten bu hafta mağdur olduğumuzu gördüler. İnanılmaz bir kenetlenme yaşadık" diye konuştu.

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