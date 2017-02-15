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Kırklarelispor: 0 - Tuzlaspor: 0

Tarih15 Şubat 2017 , 15:41

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Kırklarelispor: 0 - Tuzlaspor: 0

Kırklarelispor: 0 - Tuzlaspor: 0

Stat: Kırklareli Atatürk 

Hakemler: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Mustafa Çavuş

Kırklarelispor: Polat, Saffet, Enis, Mustafa, Ahmet, Barış (Dk. 71 Nazif), Celal (Dk. 59 Mikail), Özkan (Dk. 45 Sedat), Osman, Şahinali, Bahadır

Tuzlaspor: Bedir, Ferhat, Arif (Dk. 78 Ozan), Doğan, Anıl, İbrahim, Muharrem, Tuncay, Birkan, Kıvanç, Tolunay (Dk. 59 Melik) 

Sarı kart: Dk. 63 Osman (Kırklarelispor) 

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. haftadan ertelenen maçta, Kırklarelispor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

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