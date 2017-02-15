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Kırklarelispor: 0 - Tuzlaspor: 0
15 Şubat 2017 , 15:41
Kırklarelispor: 0 - Tuzlaspor: 0
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Mustafa Çavuş
Kırklarelispor: Polat, Saffet, Enis, Mustafa, Ahmet, Barış (Dk. 71 Nazif), Celal (Dk. 59 Mikail), Özkan (Dk. 45 Sedat), Osman, Şahinali, Bahadır
Tuzlaspor: Bedir, Ferhat, Arif (Dk. 78 Ozan), Doğan, Anıl, İbrahim, Muharrem, Tuncay, Birkan, Kıvanç, Tolunay (Dk. 59 Melik)
Sarı kart: Dk. 63 Osman (Kırklarelispor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. haftadan ertelenen maçta, Kırklarelispor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
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