4 sporcu da elendi..

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler kayaklı koşu sürat yarışlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular ilk turda elendi.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 58 sporcunun mücadele ettiği yarışta Türk sporculardan Yusuf Emre Fırat 35, Yusuf Keser 37, Hamit Tarık Aydın 51, Fırat Kurnaz ise 53. sırada yer alıp ilk turda elenerek final maçlarına katılamadı.

Final yarışlarında ise altın madalyayı 2.10.24'lük derecesiyle Rus sporcu Andrei Nekrasov kazandı. Nekrasov'un ardından 2.11.42'lik derecesiyle Finlandiya'dan Miska Poikkimaki gümüş, 2.11.68'le Rus sporcu Aleksandr Terentev bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, yarışmanın ardından düzenlenen törenle verildi.