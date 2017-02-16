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Gümüşhanespor'dan TFF'ye: ''Allah...''
16 Şubat 2017 , 17:54
AJANSSPOR - Ankaragücü maçında yaşananlar nedeniyle 5 maç saha kapatma cezası alan Gümüşhanespor, resmi Twitter hesabından TFF'ye sert tepki gösterdi.
Gümüşhanespor'un cezaya olan tepkisi, "Hep oyunlar senaryolar. Allah belanı versin TFF" şeklinde oldu.
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