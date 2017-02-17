- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim
17 Şubat 2017 , 19:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü'nün kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 karşılaşmaya düşürdü.
Kurulun toplantısında sonra yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidildiği belirtildi.
Cezanın 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama şeklinde değiştirildiği, Ankaragücü Kulübünün erteleme talebinin ise reddedildiği ifade edildi.
Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübüne verilen 16 bin lira para cezasını ise 10 bin liraya düşürdü.
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller