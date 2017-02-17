Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup

Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim

Tarih17 Şubat 2017 , 19:35

Yorum
Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü'nün kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 karşılaşmaya düşürdü.

Kurulun toplantısında sonra yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidildiği belirtildi.

Cezanın 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama şeklinde değiştirildiği, Ankaragücü Kulübünün erteleme talebinin ise reddedildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübüne verilen 16 bin lira para cezasını ise 10 bin liraya düşürdü.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri

me