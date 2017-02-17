Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü'nün kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 karşılaşmaya düşürdü.

Kurulun toplantısında sonra yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidildiği belirtildi.

Cezanın 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama şeklinde değiştirildiği, Ankaragücü Kulübünün erteleme talebinin ise reddedildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübüne verilen 16 bin lira para cezasını ise 10 bin liraya düşürdü.