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Ankaragücü: 1 - Tokatspor: 1
18 Şubat 2017 , 15:34
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü, sahasında Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Emre Bolel, Görkem Kargıage
MKE Ankaragücü: Korcan, Serkan, Alihan, Sezgin, Hurşit, Ferhat, Harun (Dk. 46 Orhan), Kenan (Dk. 46 Erhan), Ömer, Emre Şahin (Dk. 67 Enes), Ozan
Tokatspor: Atacan, Haluk, Gökalp, Serkan, Ufuk, Tolgahan (Dk. 81 Çağlayan), Ekrem (Dk. 46 Semih), Ferhat (Dk. 69 Selim), Samet, Serdar, Emrah
Goller: Dk. 34 Ferhat (Penaltıdan) (Tokatspor), Dk. 89 Erhan (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 11 Hurşit, Dk. 33 Serkan, Dk. 75 Alihan (MKE Ankaragücü), Dk. 13 Ferhat, Dk. 73 Emrah, Dk. 85 Çağlayan, Dk. 90+4 Samet (Tokatspor)
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