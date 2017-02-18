Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup

Hatıra biletlere yoğun ilgi!

Tarih18 Şubat 2017 , 14:12

Yorum
Hatıra biletlere yoğun ilgi!

Gümüşhanespor maçında aldığı ceza nedeniyle bugün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da seyircisiz oynanacak olan Ankaragücü - Tokatspor karşılaşması için Ankaragücü Yönetimi tarafından bastırılan hatıra biletlere büyük ilgi geldi.

Ülke içi ve yurt dışından yoğun talep gören hatıra biletlerinden 33.000 adet satıldı. Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde 5 TL’den satışa sunulan hatıra biletlere iş adamları, eski futbolcular, bazı milletvekilleri, gazeteciler, esnaflar, şehir dışından ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri