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Hatıra biletlere yoğun ilgi!
18 Şubat 2017 , 14:12
Gümüşhanespor maçında aldığı ceza nedeniyle bugün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da seyircisiz oynanacak olan Ankaragücü - Tokatspor karşılaşması için Ankaragücü Yönetimi tarafından bastırılan hatıra biletlere büyük ilgi geldi.
Ülke içi ve yurt dışından yoğun talep gören hatıra biletlerinden 33.000 adet satıldı. Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde 5 TL’den satışa sunulan hatıra biletlere iş adamları, eski futbolcular, bazı milletvekilleri, gazeteciler, esnaflar, şehir dışından ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.
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