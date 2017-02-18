Hatıra biletlere yoğun ilgi!

Gümüşhanespor maçında aldığı ceza nedeniyle bugün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da seyircisiz oynanacak olan Ankaragücü - Tokatspor karşılaşması için Ankaragücü Yönetimi tarafından bastırılan hatıra biletlere büyük ilgi geldi.

Ülke içi ve yurt dışından yoğun talep gören hatıra biletlerinden 33.000 adet satıldı. Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde 5 TL’den satışa sunulan hatıra biletlere iş adamları, eski futbolcular, bazı milletvekilleri, gazeteciler, esnaflar, şehir dışından ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.