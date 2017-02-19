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Kayseri Erciyesspor: 0 - Gümüşhanespor: 7

Tarih19 Şubat 2017 , 16:44

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Kayseri Erciyesspor: 0 - Gümüşhanespor: 7

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 7-0 yendi.

Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Çetin, Ertan Başdağ, Barış Çiçeksoyu 

Kayseri Erciyesspor: Osman, Mehmet, Bilal, Halil, Turgay, Cüneyt, Okan (Dk. 74 Serkan), Ahmet (Dk. 60 Burak), Furkan, Talha (Dk. 40 Batuhan), Seyfettin

Gümüşhanespor: Yusuf, Salih Zafer, Süleyman (Dk. 83 Mehmet Abdullah), Taner, Mehmet Cansın (Dk. 56 Rahmi Muhammet), Cumhur, Mehmet Menderes (Dk. 62 Ozan), Ali, Alperen, İsmail, Serhat

Goller: Dk. 11, Dk. 61 ve Dk. 80 Ali, Dk. 27 Mehmet Cansın, Dk. 35 Süleyman, Dk. 57 Alperen, Dk. 86 İsmail Köse (Gümüşhanespor)

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