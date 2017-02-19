- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kayseri Erciyesspor: 0 - Gümüşhanespor: 7
19 Şubat 2017 , 16:44
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 7-0 yendi.
Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Çetin, Ertan Başdağ, Barış Çiçeksoyu
Kayseri Erciyesspor: Osman, Mehmet, Bilal, Halil, Turgay, Cüneyt, Okan (Dk. 74 Serkan), Ahmet (Dk. 60 Burak), Furkan, Talha (Dk. 40 Batuhan), Seyfettin
Gümüşhanespor: Yusuf, Salih Zafer, Süleyman (Dk. 83 Mehmet Abdullah), Taner, Mehmet Cansın (Dk. 56 Rahmi Muhammet), Cumhur, Mehmet Menderes (Dk. 62 Ozan), Ali, Alperen, İsmail, Serhat
Goller: Dk. 11, Dk. 61 ve Dk. 80 Ali, Dk. 27 Mehmet Cansın, Dk. 35 Süleyman, Dk. 57 Alperen, Dk. 86 İsmail Köse (Gümüşhanespor)
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 25
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller