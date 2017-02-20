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Tecrübeli golcü kadro dışı!

Tarih20 Şubat 2017 , 15:07

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Tecrübeli golcü kadro dışı!

AJANSSPOR-

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor'un Süper Lig tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Menemen formasıyla bu sezon lig ve kupada 15 karşılaşmada görev alan Gökhan Ünal 6 kez fileleri havalandırdı.
Öte yandan; İzmir temsilcisi 2.Lig Kırmızı Grup'ta 40 puanla 3. sırada yer alıyor.


 

 

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