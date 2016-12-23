Kartalspor teknik direktörünü buldu..

Spor Toto 3.lig 1.Grupta mücadele eden Kartalspor sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlamadan önce teknik ekip arayışını nihayete erdirdi.

Kulüp Başkanı Ali Apaydın’ın Genel Menajer Murat Gülfırat’la birlikte sürdürdüğü temaslar neticesinde en son karar kılınan isim Önder Deniz Kolgu oldu. Kartalspor kulüp binasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında her konuda anlaşma sağlanan Önder Deniz Kolgu, bugün Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde altı aylık sözleşmeye imza attı.



İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ali Apaydın; “Göreve başladıktan sonra hızlı bir şekilde ikinci yarı hazırlıklarına başladık. Daha önce sözleşmesi fesih edilemeyen Taner Gülleri ile görüşerek fesih işlemlerini gerçekleştirdik. Takımımız Cuma günü sezonun ikinci yarısı için çalışmalara başlayacak, bir an önce teknik ekip sorununu çözmemiz gerekiyordu, ivedilikle temaslarımızı gerçekleştirdik ve Kartalspor için faydalı olacağını düşündüğümüz Deniz hocamızla anlaşma sağladık. Umut ediyoruz ki Deniz hoca Kartalspor’u layık olduğu yere taşıyacaktır, bizim buna inancımız tamdır" dedi.



Kartalspor yeni teknik direktörü Önder Deniz Kolgu ise; “Kartalspor’a başarılı olmaya geldim, kendime ve teknik ekibime bu konuda güveniyorum. Ayrıca bize güvenen ve görev veren Başkanımız Sayın Ali Apaydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Önder Deniz Kolgu’nun ekibi şu isimlerden oluşuyor;



Önder Deniz Kolgu: Teknik Direktör

Kerem Barut: Yardımcı Antrenör

Doğan Engin: Yardımcı Antrenör

Yavuz Eraydın: Kaleci Antrenörü



Önder Deniz Kolgu Kimdir?

1974 İstanbul doğumlu olan Önder Deniz Kolgu, futbolculuk yaşamına Çengelköy’de başlayarak Orduspor, Bursaspor, Ankaragücü, Diyarbakırspor, Göztepe, Manisaspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, İstanbulspor, Dardanelspor, Alibeyköyspor takımlarında forma giymiş ve en son Bozüyükspor takımında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırarak Teknik adamlık kariyerine başlamıştır.



Teknik adamlığının ilk yıllarında Ataşehir Yoncaspor ve Bağcılarspor’da amatör takım antrenörlüğü yapan Kolgu, Balıkesirspor ve Kocaeli Birlikspor’da Profesyonel takım antrenörlüğü görevi üstlenmiştir. Sakaryaspor ve Dardanelspor’da ise Profesyonel Takım Teknik Sorumluluğu görevi üstlenen Önder Deniz Kolgu, sezon sonuna kadar Kartalspor’da görev alacak.