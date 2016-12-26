Hasan Kabze Altay yolunda!

Devreyi lider Sancaktepe'nin 9 puan gerisinde kapatan siyah beyazlılarda yönetim transfer yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

Sezon başında İbrahim Akın'ı kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Altay, geçtiğimiz günlerde Sivasspor'dan ayrılan Hasan Kabze'yle görüştü. Oldukça olumlu geçen görüşmede, siyah beyazlılar tecrübeli golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncuyla yasağın kalkmasının ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Avrupa'da oynadı

Bucaspor formasıyla profesyonelliğe adım atan Kabze, birçok önemli ekipte forma giydi. Tecrübeli oyuncu, sırasıyla Dardanelspor, Galatasaray, Rubin Kazan, Montpellier, Orduspor, Konyaspor, Akhisar ve son olarak Sivasspor'da forma giydi. Hasan, 7 kez giydiği A Milli Takım formasıyla ise 2 kez gol sevinci yaşamayı başladı. Forvete Hasan Kabze'yi katmayı planlayan yönetimin, sağ beke de transfer yapması bekleniyor. Sezona Sivasspor formasıyla başlayan Hasan Kabze, çıktığı 7 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Sivasspor'la yollarını ayırdı.

(İzmir Yenigün)