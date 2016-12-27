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Fahri Tatan, Sakaryaspor'da
27 Aralık 2016 , 18:16
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Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile anlaşmaya vardı. Dün Erzurumspor ile olan sözleşmesini fesheden Tatan'nın sabah erken saatlerde Sakarya'ya gelerek takımla birlikte sabah idmana çıktı. Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
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