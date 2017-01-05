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Mekik, maçlarını 3 statta yapacak!
05 Ocak 2017 , 14:54
Spor Toto 3. Lig 1.Grup’ta play off hedefiyle transfere hızlı giren Kızılcabölükspor, 2. yarıda kendi sahasında yapacağı 9 maçı, 3 ayrı statta oynayacak.
Sebahattin ALP / DENİZLİ
Mekikler, Denizli Atatürk Stadı, Doğan Seyfi Atlı Stadı ve Kızılcabölük Stadı’nda dönüşümlü olarak maçlarını oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda 4, Denizli Atatürk Stadı’nda 3 ve Kızılcabölük Stadı’nda 2 maç yapacak.
Maçların programı şöyle:
Denizli Atatürk Stadı
21.Hafta / 21.01.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Beylerbeyispor / 13:30
23.Hafta / 05.02.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Gölcükspor / 13:30
31.Hafta / 19.03.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Karacabey Birlikspor / 15:00
Doğan Seyfi Atlı Stadı
25.Hafta / 15.02.2017 Çarşamba / Kızılcabölükspor – Ankara Demirspor / 13:30
27.Hafta / 26.02.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Erzin Bld / 13:30
29.Hafta / 10.03.2017 Cuma / Kızılcabölükspor – Manavgatspor / 15:00
33.Hafta / 01.04.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Kocaelispor / 15:00
Kızılcabölük Stadı
35.Hafta / 09.04.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Altay / 15:00
38.Hafta / 29.04.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Kozan Bld/ 15:30
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