Mekik, maçlarını 3 statta yapacak!

Spor Toto 3. Lig 1.Grup’ta play off hedefiyle transfere hızlı giren Kızılcabölükspor, 2. yarıda kendi sahasında yapacağı 9 maçı, 3 ayrı statta oynayacak.

Sebahattin ALP / DENİZLİ

Mekikler, Denizli Atatürk Stadı, Doğan Seyfi Atlı Stadı ve Kızılcabölük Stadı’nda dönüşümlü olarak maçlarını oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda 4, Denizli Atatürk Stadı’nda 3 ve Kızılcabölük Stadı’nda 2 maç yapacak.

Maçların programı şöyle:

Denizli Atatürk Stadı

21.Hafta / 21.01.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Beylerbeyispor / 13:30

23.Hafta / 05.02.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Gölcükspor / 13:30

31.Hafta / 19.03.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Karacabey Birlikspor / 15:00

Doğan Seyfi Atlı Stadı

25.Hafta / 15.02.2017 Çarşamba / Kızılcabölükspor – Ankara Demirspor / 13:30

27.Hafta / 26.02.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Erzin Bld / 13:30

29.Hafta / 10.03.2017 Cuma / Kızılcabölükspor – Manavgatspor / 15:00

33.Hafta / 01.04.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Kocaelispor / 15:00

Kızılcabölük Stadı

35.Hafta / 09.04.2017 Pazar / Kızılcabölükspor – Altay / 15:00

38.Hafta / 29.04.2017 Cumartesi / Kızılcabölükspor – Kozan Bld/ 15:30