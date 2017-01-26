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Cizrespor'dan flaş karar!

Tarih26 Ocak 2017 , 20:28

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Cizrespor'dan flaş karar!

Spor Toto 3.Lig 1.Grup ekibi Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç PFDK kararı sonrası ligden çekileceklerini açıkladı.

Öte yandan; Cizrespor, 3. Lig 1. Grup'ta 23 puanla 14 sırada yer alıyor.

 

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