Spor Toto 3. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 3. Lig'de 1. Grup'ta 22., 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de tamamı 29 Ocak Pazar günü oynanacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1. Grup

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor: Şahin Berker

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor: Gökçen Öztürk

13.00 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: Sercan Murat Gündüzler

13.00 Cizrespor-Kocaelispor: Tolga Sancak

13.30 Ankara Demirspor-Kartalspor: Hidayet Yasir Çimen

13.30 Tekirdağspor-Altay: Mustafa Murat Oğuz

13.30 Manavgatspor-Kütahyaspor: Levent Aktan

13.30 Beylerbeyi-Kozan Belediyespor: Atilla Karaoğlan

13.30 Gölcükspor-Çorum Belediyespor: Alper Oran

2. Grup

13.00 Batman Petrolspor-Dersimspor: İlker Yasin Avcı

13.00 Silivrispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Hasan Avcı

13.00 Kırıkhanspor-Yomraspor: Öner Fırat

13.30 Kemerspor 2003-Pazarspor: Emre Kargın

13.30 Yeşil Bursa-Tire 1922: Bayram Başkan

13.30 Çatalcaspor-Erbaaspor: Volkan Okur

13.30 Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor: Gökhan Özbulut

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Düzcespor: Cihat Çelikdağ

13.30 Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yalçın Taşkınfurat

3. Grup

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sakaryaspor: Hasan Kılıçarslan

13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor: Alper Çetin

13.30 Ankara Adliyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: Fevzi Erdem Akbaş

13.30 Afjet Afyonspor-Payasspor: Sezer Yalçın

13.30 Maltepespor-Orhangazispor: Enez Kaplan

13.30 Bayrampaşa-Tarsus İdmanyurdu: Erkoç Koray Doğan

13.30 Muğlaspor-Orduspor: Barkın Kara

13.30 Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor: Enes Kanpara