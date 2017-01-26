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Spor Toto 3. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
26 Ocak 2017 , 18:47
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Spor Toto 3. Lig'de 1. Grup'ta 22., 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de tamamı 29 Ocak Pazar günü oynanacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1. Grup
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor: Şahin Berker
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor: Gökçen Öztürk
13.00 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: Sercan Murat Gündüzler
13.00 Cizrespor-Kocaelispor: Tolga Sancak
13.30 Ankara Demirspor-Kartalspor: Hidayet Yasir Çimen
13.30 Tekirdağspor-Altay: Mustafa Murat Oğuz
13.30 Manavgatspor-Kütahyaspor: Levent Aktan
13.30 Beylerbeyi-Kozan Belediyespor: Atilla Karaoğlan
13.30 Gölcükspor-Çorum Belediyespor: Alper Oran
2. Grup
13.00 Batman Petrolspor-Dersimspor: İlker Yasin Avcı
13.00 Silivrispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Hasan Avcı
13.00 Kırıkhanspor-Yomraspor: Öner Fırat
13.30 Kemerspor 2003-Pazarspor: Emre Kargın
13.30 Yeşil Bursa-Tire 1922: Bayram Başkan
13.30 Çatalcaspor-Erbaaspor: Volkan Okur
13.30 Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor: Gökhan Özbulut
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Düzcespor: Cihat Çelikdağ
13.30 Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yalçın Taşkınfurat
3. Grup
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sakaryaspor: Hasan Kılıçarslan
13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor: Alper Çetin
13.30 Ankara Adliyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: Fevzi Erdem Akbaş
13.30 Afjet Afyonspor-Payasspor: Sezer Yalçın
13.30 Maltepespor-Orhangazispor: Enez Kaplan
13.30 Bayrampaşa-Tarsus İdmanyurdu: Erkoç Koray Doğan
13.30 Muğlaspor-Orduspor: Barkın Kara
13.30 Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor: Enes Kanpara
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