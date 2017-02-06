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Mekik, play off ışığını yaktı
06 Şubat 2017 , 12:13
Spor Toto 3. Lig 1. Grupta son 3 maçta 7 puan toplayan Kızılcabölükspor, 32 puanla 7. sıraya yükselirken 5. sıradaki takımla puan farkını 2’ye düşürdü.
Haber: Sebahattin ALP / DENİZLİ (Ajansspor)
Geçen sezon play off finali oynayan ve Zoguldak Kömürspor’a kaybederek 2. Lig kapısından dönen Kızılcabölükspor, gözünü yine play off’a dikti. İçeride ve dışarıda 12 maçtır yenilmeyen Gölcükspor’u yenerek play-off ışığını yakan kırmızı beyazlılar, büyük sevinç yaşıyor.
Teknik direktör Hasan Şermet, maç öncesinde Gölcükspor’u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, “Öndeki hızlı adamlarıyla, defansın arkasına atılan toplarla etkili olduklarını biliyorduk ve önce buna göre önlem aldık. Oyun gergin geçti. Her pozisyona itirazla, hakemi etki altına almaya çalıştılar. Final paslarını iyi yapabilseydik, sonuca daha çabuk gidebilirdik ama aynı sıkıntımız sürüyor. İlk yarı istediğimizi alamadık. 2. yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibe net pozisyon vermedik. 84’te Emir Can ile istediğimiz 3 puana kavuştuk. Bu sonuçla play-off için umudumuz arttı” dedi.
Sarı kırmızılılarda maçın son dakikasında çift sarı kırmızı kart gören stoper Ramazan, Tekirdağ deplasmanında görev alamayacak.
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