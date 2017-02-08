

- Teknik direktör Tuncay Şanlı:

"Sakaryaspor'un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir. Gerçek akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur"

Spor Toto 3. Lig ekibi Sakaryaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Tuncay Şanlı, "Sakaryaspor'un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir. Gerçek akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur." ifadesini kullandı.

Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğduğu, tribünde desteklediği, formasını terlettiği Sakaryaspor'a, teknik direktör olarak hizmet verme imkanı doğduğunda, uzun vadeli hedef ve programla çalışmak koşuluyla bu görevi onur ve büyük bir heyecanla kabul ettiğini belirtti.

Sakaryaspor'un hak ettiği başarılara ulaşması için yapılması gereken planları ekibiyle oluşturduğunu ve kendisine izin verilen süre zarfında yapmaya çalıştığını ifade eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Planladığımdan çok daha kısa bir sürede kesilen bu süreçte görev sürem boyunca bana ve ekibime desteği eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Sakaryaspor'un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir. Gerçek akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur. Sevdalısı olduğumuz Sakaryasporumuzun saha içi ve dışında günü kurtaran ve şahsi egoları ön plana koyanlarca değil, geleceği inşa eden ekipler ile yönetilmesi dileğiyle... Görevimizden ayrılma sürecimizin camiamıza, değerlerimize aykırı şekli ve süreci hakkında belirtecek çok şey var olsa da konu Sakaryasporum olunca uygun olan sadece susmak olacaktır. Sakaryasporumun bu sezonun geri kalan maçlarında başarılı olmasını ve gelecekte kazanacağı şampiyonluk ve kupalarla bizleri sevindirmesini temenni ederim."