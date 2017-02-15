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Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta görünüm

Tarih15 Şubat 2017 , 16:08

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Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta görünüm

Futbolda Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta maçları yapıldı.  

Grupta 9 maç oynanırken Sancaktepe Belediyespor liderliğini sürdürdü. 

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:  

Sonuçlar

Bayburt Grup Özel İdare-Kütahyaspor: 4-1

Beylerbeyi-Anagold 24 Erzincanspor: 3-3

Sancaktepe Belediyespor-Gölcükspor: 1-1

Kozan Belediyespor-Tekirdağspor: 2-0

Kızılcabölükspor-Ankara Demirspor: 0-1

Çorum Belediyespor-Cizrespor: 2-0

Altay-Erzin Belediyespor: 2-0

Kartalspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Kocaelispor-Manavgatspor: 1-0

Puan durumu

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 23  13  33  13  20  46 
2.  KOCAELİSPOR 24  11  42  24  18  42 
3.  ALTAY 24  11  39  22  17  42 
4.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24  10  24  22  39 
5.  ÇORUM BELEDİYESPOR 24  10  34  21  13  38 
6.  GÖLCÜKSPOR 24  29  25  36 
7.  ANKARA DEMİRSPOR 24  11  32  27  35 
8.  BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 24  27  23  33 
9.  KIZILCABÖLÜKSPOR 24  24  23  33 
10.  ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 24  10  24  23  31 
11.  ERZİN BELEDİYESPOR 24  10  23  34  -11  30 
12.  TEKİRDAĞSPOR 24  22  30  -8  29 
13.  KARTALSPOR 24  12  23  29  -6  28 
14.  KARACABEY BİRLİKSPOR 23  11  41  38  26 
15.  KOZAN BELEDİYESPOR 23  10  24  29  -5  25 
16.  CİZRESPOR 24  10  18  33  -15  24 
17.  KÜTAHYASPOR 23  12  25  42  -17  21 
18.  BEYLERBEYİ 23  11  26  35  -9  20 
19.  MANAVGATSPOR 23  11  15  32  -17  20 
 


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