Serdar Kulbilge Sakarya'da iddialarına cevap!

AJANSSPOR- Spor Toto 3.Lig 3.Grup takımlarından Sakaryaspor ile anlaştığı iddia edilen deneyimli kaleci Serdar Kulbilge'nin transferi konusunda Elazığspor Kulübünden resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Kulbilge'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmeyi feshetti açıklaması gerçeği yanstmıyor" ifadeleri yer aldı.

Ligde 13 puanla 15. sırada yer alan Elazığspor'da 36 yaşındaki file bekçisi Serdar Kulbilge 11 maçta forma şansı buldu.