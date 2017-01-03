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Yeşil Bursa'dan transfer
03 Ocak 2017 , 12:48
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AJANSSPOR-
Spor Toto 3.Lig 2.Grup takımlarından Yeşil Bursa'da teknik direktör Nevzat Dinçbudak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil Bursa, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Fethiyespor ile sözleşmesini fesheden gurbetçi oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı'nı transfer etti. 22 yaşındaki forvet oyuncusu daha önce Denizlispor'da forma terletirken, bu sezon Fethiye temsilcisinde 8 maçta görev aldı, skora etki sağlayamadı.
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