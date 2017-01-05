"Tekrar kral olmak istiyorum"

3.Lig 2.Grup takımlarından Dardanelspor'un başarılı golcüsü Uğur Uğur,spor yazarlarımızdan Ekrem Konur'a açıklamalarda bulundu.

-Yeni kurulan takım oldukları için ligde, inişli çıkışlı performans sergilediklerini dile getiren Uğur, "Yeni kurulan takımlarda, hemen hemen geçiş süreci ve uyum süreci olur.Dardanelspor olarak bunun sıkıntısını yaşadık. Genç arkadaşlarımızdan oluşan bir kadromuz var, her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Ligin ikinci yarısında daha başarılı Dardanelspor izleyeceksiniz" dedi.

-Takım olarak herkesin aynı sorumlulukta mücadele ettiğinin altını çizen Uğur, "Ben dahil tüm takım arkadaşlarım,sahaya çıktığımızda aynı sorumlulukla hareket ederek, mücadelemizi veriyoruz.Takım olarak, herkes kazanmak adına elinen gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.Bu sezon 7 gol atmam birşey değiştirmiyor.Benim için golü takım atar ve takım yer.Bu nedenle üzerimde ekstra baskı hissetmiyorum" diye konuştu.

-Geçmişte, Lüleburgazspor formasıyla yaşadığı gol krallığını tekrar yaşamak için çok çalıştığını belirten Uğur, "Lüleburgazspor formasıyla gol kralı olduğum sezon, gerçek performansımı yansıtmıştım.Ardından yaşadığım sakatlıklar, zaman zaman performansımı etkilesede, şuan kendimi çok iyi hissediyorum.İnşallah gol kralı ve şampiyon olmak için öz veriyle çalışacağım" ifadelerini kullandı.