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Batman Petrolspor'da Mustafa Ceviz dönemi!

Tarih26 Ocak 2017 , 20:30

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Batman Petrolspor'da Mustafa Ceviz dönemi!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto 3.Lig 2.Grup takımlarından Batman Petrolspor teknik direktör Tarık Yurttaş ile yolların ayrılmasının ardından; teknik adamlık görevi için Mustafa Ceviz ile anlaşma sağladı.

Bu sezon Tokatspor'da görev alan Ceviz, 7 maçta; 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde ederken 3 puanla tanışamadı.

Öte yandan; Batman Petrolspor Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

 

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