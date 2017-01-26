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Batman Petrolspor'da Mustafa Ceviz dönemi!
26 Ocak 2017 , 20:30
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto 3.Lig 2.Grup takımlarından Batman Petrolspor teknik direktör Tarık Yurttaş ile yolların ayrılmasının ardından; teknik adamlık görevi için Mustafa Ceviz ile anlaşma sağladı.
Bu sezon Tokatspor'da görev alan Ceviz, 7 maçta; 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde ederken 3 puanla tanışamadı.
Öte yandan; Batman Petrolspor Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta 23 puanla 12. sırada yer alıyor.
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