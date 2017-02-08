Orduspor amatörün eşiğinde!

2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve o sezondan itibaren 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken 3. Lig'e kadar düşen Orduspor, kadrosundaki genç oyuncularla amatöre düşmeme mücadelesi veriyor.

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de bitime 4 hafta kala 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı.

3. Lig 3. Grup'ta aldığı eksi 9 puan cezasıyla 14 puanda kalan mor beyazlı ekip, düşme potasında yer alarak 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Yalçın Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orduspor takımı en son dakikaya kadar amatöre düşmeme mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Genç oyuncularıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bu çocuklarda ve bizlerde o inanç en son haftaya kadar devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Gürsoy, Orduspor'un bir marka olduğunu da dile getirerek, "İnşallah takımımız amatöre düşerek, o günleri yaşamaz. Biz Orduspor markasının hiçbir zaman yok olmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki Orduspor amatöre de düşse, bu ligde de kalsa en iyi şekilde kalitesini ve markasını temsil edecektir." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Gürsoy, takımın çoğunluğunun gençlerden kurulu olduğunu, bu nedenle zaman zaman bunun dezavantajını yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Genç oyuncular bazen bu stresi kaldıramıyor. Biz bunun için ek önlemler almaya başladık. Özellikle oyuncuların stresi iç saha maçlarında daha çok kendini gösteriyor. İnşallah bu stresi tüm oyuncularımız atacaktır. Orduspor takımını yaşatmak için herkes canla başla çalışıyor. Tek beklentimiz, sezon başından beri olduğu gibi taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların destekleriyle inşallah amatöre düşmeyeceğiz."

- Futbolcuların görüşleri

Genç futbolculardan Yasin Öztop, Orduspor armasının ne kadar değerli olduğunun bilincinde olduklarını aktararak, "Biz bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu takımı amatöre düşürmemeye gayret edeceğiz." dedi.

Burak Özsoy da yarım asırlık Orduspor'un profesyonel liglerde kalması için çok çalıştıklarını dile getirerek, "Orduspor düşerse bu hepimiz için hayal kırıklığı olur. Takımımızı 50. yılında bu ligde tutmaya söz verdik. İnşallah el birliği ile bunu başaracağız." diye konuştu.

Burak Demireğen ise bu sezon "yeniden diriliş" sloganı ile sezona başladıklarını kaydederek, "Bizim için daha hiçbir şey bitmiş değil. Belki puan tablosundaki sıralama taraftarımızı endişelendirse de biz bunun tam tersini başararak, takımımızı amatöre düşürmemek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.