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Yoğun kar maçı erteledi!
18 Şubat 2017 , 15:22
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Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yarın oynanması planlanan Pazarspor-Türk Metal Kırıkkalespor maçı, kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Pazarspor Kulübünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle maçın oynanacağı Pazar İlçe Stadı zemininin yaklaşık 50 santimetre karla kaplandığı belirtildi.
Açıklamada, zemin temizleme çalışmasının maç saatine yetiştirilemeyeceği vurgulanarak, "Bu nedenden dolayı Pazarspor-Türk Metal Kırıkkalespor maçının 21 Şubat Salı günü saat 13.00'te oynanmasına federasyon tarafından karar verildi." denildi.
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